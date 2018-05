Donaueschingen Naschwerk im Bus

Und so kann es sein, dass ein Kind mit einer Handvoll Gummibärchen in der kleinen Faust zehn Minuten überlegt, ob es dem Gegenüber nicht ein oder zwei Bären abgeben soll. Wer schon einmal so ein Gegenüber war, dann wissen sie, wie diese mittlerweile zu Gummiklumpen mutierten und angewärmten Bären schmecken: schauderhaft. Doch da sie das Kind in seinem Bestreben, anderen etwas abzugeben, bestärken wollen, greift man zu, hält die Luft an und schluckt das Gemisch aus Zucker, Glukose­sirup, Wasser und Gelatine tapfer hinunter. Das Leben ist halt kein Ponyschlecken

Um grauenhaft schmeckende Fruchtgummis zu probieren, ist man seit Kurzem aber nicht mehr auf gut erzogene Kinder und deren Hände angewiesen. Im Donaueschinger Stadtbus werden zur Kundenbindung Tütchen mit veganen Fruchtgummis verteilt. Da man neuen beziehungsweise für einen selbst unbekannten Dingen offen entgegentritt, wird zugegriffen und genascht. Allerdings: Vegane Fruchtgummis schmecken hundsmiserabel. Bäh!

Natürlich ist bekannt, dass Gelantine als Gummibärchenrohstoff meist aus Haut und Knochen von Schweinen hergestellt wird. Und auch der viele Zucker in den Original-Bären ist nicht gut für die Gesundheit und vergrößert den Stau am mittleren Ring. Dafür aber sind diese tierischen Bären richtig lecker und helfen Erwachsenen dabei, den stressigen Büroalltag zu versüßen. Veganer mit Heißhunger auf Fruchtgummis können einem Leid tun.