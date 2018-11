Donaueschingen Narrentreffen startet 2020 in Pfohren

Die Narren haben sich bereits jetzt schon Gedanken gemacht, wie das Treffen aussehen könnte. Kapust skizzierte erste Fragmente der großen Veranstaltung: Es soll etwa wieder ein Narrendorf geben, dieses Mal allerdings noch dichter strukturiert. Den Auftakt am Freitagabend gestalten die Burghexen. Am Samstag soll neben einem Kinderumzug auch ein Zunftabend stattfinden. Der große Umzug startet traditionell am Sonntag.

Zu Beginn der Versammlung ging Zunftmeister Jörg Moosmann auf den erfolgreichen Ablauf der vergangenen Fasnetsaison ein. Er präsentierte den neuen Internetauftritt der Zunft, welcher von Kapust sukzessive mit Inhalten gefüllt wird. Moosmann sah die Entwicklung des Zunftballs auf einem richtigen Weg. Er ermunterte die einzelnen Gruppen auch, mit einem eigenen Fasnetwagen am jährlich stattfindenden Umzug teilzunehmen und plädierte dafür, den übrigen Ablauf der närrischen Tage in gewohnter Form beizubehalten. Neue Zunfträte der Schnuferzunft sind Markus Rothweiler und Stefan Scherzinger. "Der Zunftrat ist nun wieder nahezu komplett", freute sich Moosmann, dass der Narrenverein auch in voller Vorstandsstärke die Vorbereitungen auf das Jubiläum angehen können wird.

Viele Ehrungen

Ehrungen in Gold gingen an Thomas Bührig, Carsten Heinemann, Michael Kornhaas (alle Hexen), Gisela Bührig, Corina Ewadinger, Nadine Huber, Ferdinand Wolf, Lias Wolf und Gerda Wolf. Silber erhielten Ulrich Kapust (Zunftrat) und Klaus Sohm (Hexen). Bronze ging an Clemens Bollin, Stefan Fricker, Michael Hug, Felix Klotz, Tobias Schaller, Gabriel Wolf (alle Hexen).