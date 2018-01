Donaueschingen. Mit Spannung wird am "Schmutzige Dunnschtig" die Neuausgabe des Narrenblatts erwartet. Bis dieses erscheint, sind nun jedoch die Donaueschinger gefragt. Sie können ihre Ideen oder ausformulierten Beiträge in die Narrenkästen am Hanselbrunnen, am Rathaus in Allmendshofen, am Probelokal in Aufen oder in Silvias Weinstüble abgeben oder per Mail (narrenblatt@narrenzunft-frohsinn.de) einsenden. Einsendeschluss ist Montag, 29. Januar.