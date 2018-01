Donaueschingen "Nackter Wahnsinn" fordert heraus

Donaueschingen. Mit der vermeintlich leichter zu nehmenden Boulevardkomödie hat sich die Theater-AG des Gymnasiums einer noch größeren Herausforderung ausgesetzt als beim klassischen "Sommernachtstraum", und die junge Truppe hat diese Herausforderung mit Bravour bestanden. Der begeisterte Beifall des Premierenpublikums hat dies gezeigt.

Die jugendlichen Darsteller mussten sich schon in ihren intensiven Proben in den vergangenen Wochen mit den verschiedensten Schwierigkeiten auseinandersetzen, war doch nicht nur ihnen, sondern auch den Zuschauern niemals klar, was sie spielen. Ja, das Theaterspielen selber wird bei diesem Stück zum Theater, womit sich jeder einzelne Akteur ganz individuell auseinandersetzt. Privates und Schauspielerisches vermischen sich unaufhörlich.

Es kann nicht ausbleiben, dass auf der Bühne die Bühne der Generalprobe, die Hinterbühne im zweiten Akt und dann wieder die Bühne bei der Aufführung pure Unordnung, Verwirrung und Durcheinander verströmen. So bizarr das klingen mag, dieses Wirrwarr erfordert von allen Beteiligten ein Übermaß an Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin, wo Versprecher eingeplant sind, wirkliche Hänger kaum bemerkt werden, Requisiten in Unordnung geraten.