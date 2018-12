Donaueschingen "Nackte Schönheit" in der Rathausgalerie

Donaueschingen. Seine Ausstellung ist noch bis 11. Januar zu sehen. Russenberger ist in diesem Jahr nach Francoise Wattré bereits der vierte Künstler, der in der Rathausgalerie seine Werke präsentiert. Er ist Mitglied der Künstlergilde Donaueschingen, diese wurde 1970 als lose Interessengemeinschaft von Kunstschaffenden ins Leben gerufen mit der Intention, das kulturelle Leben der Stadt Donaueschingen zu fördern. Hans Russenberger ist Bildhauer und lebt in Schleitheim in der Schweiz. Seit 1998 hat er sich der Bildhauerei verschrieben. Seine Ausbildungsorte waren Pecs in Südungarn und Peccia im Tessin. Zu seiner Ausbildung in klassischer Bildhauerei – vor allem Stein und Eisen – gehörte als grundlegende Disziplin das Aktzeichnen. Erst das Studium des nackten menschlichen Körpers ermöglichte ihm ein umfassenderes Verständnis des Menschen mit all seinen Schönheiten aber auch mit seiner Vergänglichkeit. Seit er damit begonnen hat, betreibt er diese Kunstform so quasi als Training für die Augen, die Hand und das Zeichengerät. Die Ausstellung kann während den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr und Donnerstag 14 nis 17.30 Uhr) des Rathauses besichtigt werden.