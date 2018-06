Die Musikschule Donaueschingen bietet allen Kindern die Möglichkeit zur Teilnahme am Blockflötenführerschein. Dabei werden diejenigen mit einer Urkunde belohnt, die bereit sind, eines ihrer einstudierten Stücke vor Publikum vorzutragen. "Damit erfüllen wir eine Vorgabe des Verbandes deutscher Musikschulen und ermöglichen den Kindern, bereits in jungen Jahren ihre Angst vor Auftritten abzulegen", erhofft sich Bleier zusätzlich einen Aufschwung für die Ensemblearbeit. "Der Weg ist das Ziel", ergänzte Bleier. Im Vordergrund stehe die Freude der Kinder am Blockflötenspiel. Der Blockflötenführerschein Flautino ist ein von den Flötenlehrerinnen Christina Polzer und Susanne Weber gemeinsam mit der Schulleitung entwickeltes Projekt, das den Unterricht ergänzt. Musikschulleiterin Katrin Bleier überreichte jetzt Marie Eberl, Emilia Czech, Maara Heeren und Gabriel Barone den Blockflötenführerschein Flautino. Jule Wynands, Julia Haberer, Tabea Nickel, Amélie Jank, Maya Krause-Sittnick, Tim Ovsienko, Monja Schnurr, Hanna Becker, Sophia Wiede, Mia Stempfle, Katharina Stelzl, Annika Wiede, Nora Reif, Paul Bolkart und Angelika Zahn erhielten Urkunden für ihre Teilnahme am Blockflötenführerschein Flautino 2. Foto: Bombardi