Donaueschingen Nachwuchs zeigt sich voller Neugier

Donaueschingen. Jamie versucht, mit einer Kurbel die 31 ineinander greifenden Zahnräder in Schwung zu bringen. "Es kommt nicht auf die Schnelligkeit an, sondern auf ein gleichmäßiges Drehen der Kurbel", entgegnet Jamies Vater. Die Jöhnks sind aus Altenburg bei Jestetten in die Donaustadt gekommen. Sie sind fasziniert vom Kinder- und Jugendmuseum, das sie in Zukunft noch weitere Male besuchen wollen.

Das Museum zum Anfassen, das Technik, Mensch und Natur in den Fokus rückt und in einem Raum des Wunderns weitere Phänomene erklärt, ist mittlerweile in ganz Süddeutschland und der angrenzenden Schweiz bekannt und eine der wenigen im Inneren befindlichen Einrichtungen, deren Besucherzahlen im Hitzesommer 2018 konstant blieben.

Museumsführerin Sibylle Koch sieht die Beliebtheit der Einrichtung im Zusammenspiel von engagierten Helfern, der Neugier der Besucher und dem Entgegenkommen der Industrie, deren regelmäßige Sach- und Finanzspenden das Museum lebendig erhalten. Das Museum bietet die einzigartige Möglichkeit, Naturphänomene und Technologien ohne Internetsuchmaschinen oder Tablet und Co. zu begreifen. Beliebt sind auch die regelmäßigen Workshops. Deren Beliebtheit zeigt sich an der Zahl der Buchungen für private Kinderfeste, für Kindergärten, Schulen oder Vereine.