Hanna Schäfer und Niklas Feiler vom Musikverein Aufen haben die Prüfungen zum silbernen Leistungsabzeichen bestanden. Sie hatten dafür an einem viertägigen Lehrgang in Furtwangen teilgenommen, der mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung endete. Die Jugendlichen übten bei diesem Kurs ihre vier vorbereiteten Stücke für das Vorspiel und wurden außerdem in Gehörbildung, Rhythmik, Musiklehre, Gesang und Bodypercussion unterrichtet. Hanna Schäfer und Niklas Feiler dürfen jetzt den Musikverein Aufen ab Dezember in der Hauptkapelle an der Klarinette und an der Posaune unterstützen. Foto: Musikverei