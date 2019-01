Beim Training im Skigebiet Vals haben sich die jungen Skifahrer des Ski-Club (SC) Baar für die anstehende Saison fit gemacht. Verschleierte am ersten Tag noch zäher Nebel die Sicht, konnten an den folgenden Tagen bei Traumwetter mehrere Trainingseinheiten mit Stangen und einem improvisierten Skirennen durchgeführt werden. Auch die Hüttengaudi an den Abenden kam dabei nicht zu kurz. Bereits am Samstag, 19. Januar, wird der Ski-Club das Regio-Rennen (Riesenslalom) in Altglashütten oder am Zeller Lift/Grafenmatt ausrichten. Informationen gibt es unter www.skiclubbaar.de. Foto: SC Baar