Ein Nachtumzug eröffnete das närrische Treiben in Pfohren. 20 Umzugsgruppen waren an die erste Gemeinde an der jungen Donau gekommen, um die Zuschauer zu begeistern. Die Narren suchen am Nachtumzug der Schnuferzunft Pfohren den Kontakt zum Publikum. Alle füllten anschließend die Halle bei der Hexen-Teufel-Warzen-Party, in der DJ Crackmeier (Kevin Dörr) für tolle Stimmung sorgte. Foto: Bombardi