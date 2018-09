Donaueschingen Nach Giftattacke: Familie bangt um "Balu"

Der elf Monate alte "Balu" hatte am Samstag von dem Gift gefressen. Seitdem bangt die Familie um das Leben ihres Hundes. Der Mischling sei zur Behandlung in der Tierklinik in Freiburg gewesen, bestätigt Dieter Popp vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Der Zustand des Tieres sei nach wie vor kritisch. "Aber es besteht Hoffnung, dass der Hund wieder gesund wird."

Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Wer das Gift im Garten der Familie an der Brigachtalstraße gegenüber der Abzweigung Hausäckerstraße ausgelegt hat, ist weiter unklar. Aktuell lägen der Polizei noch keine Hinweise auf den oder die Täter vor, erklärt Popp. Das Gift müsse zwischen Donnerstag und Samstagvormittag auf dem Grundstück verstreut worden sein. Zuvor hatten die Besitzer noch gemäht. "Dabei wäre das Gift aufgefallen", sagt Popp. Wer in dem in Frage kommenden Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet habe, solle sich mit der Polizei in Verbindung setzen.