Donaueschingen Nach Gift-Attacke: Labrador Balu erholt sich

Im Fall des vergifteten Hundes hatten Unbekannte vermutlich zwischen vergangenem Donnerstag und Samstagmorgen in einem Garten an der Brigachtalstraße gegenüber der Abzweigung Hausäckerstraße Schneckenkorn und Rattengift ausgelegt. Balu, ein elf Monate alter La­bradorrüde, hatte laut Hausbesitzer am Samstagvormittag davon gefressen.

Nach seiner Behandlung im Tierklinikum Freiburg hatte sich der Zustand des Tieres mittlerweile gebessert. "Seine Beschwerden sind noch nicht komplett verschwunden, jedoch ist davon auszugehen, dass er überlebt", so Michael Aschenbrenner vom Polizeipräsidium Tuttlingen.

Die Polizei Donaueschingen ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und nimmt unter der Telefonnummer 0771/83 -78-30 sachdienliche Hinweise entgegen. Inzwischen wurde ein ähnlicher Vorfall in Donaueschingen bekannt, der vier Wochen zurückliegt.