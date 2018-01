Das Wolterdinger Fasnetwahrzeichen steht und ziert den Dorfplatz: Ohne Komplikationen ging das Narrenbaumstellen über die Bühne. An die 140 Schaulustige verfolgten die Aktion. Direkt vom Hardtwald kam der Baum, der von den Bregtal-Glonki, dem Fanfarenzug und der Musikkapelle eskortiert wurde. Und beim Stellen unter der Regie von Zimmerermeister Ernst Zwick, bei dem auch Waldwinkel-Narren aus Hubertshofen halfen, hieß es dann "Baum hoch" (links). Schwungvoll und ausgelassen fröhlich ging es am Abend dann bei bei 22. Hexennacht in der Festhalle weiter. An die 700 närrische Gäste feierten mit den heimischen Weiherhexen. Für eine Nacht tauchte der Stadtteil in die Welt der Hexen, Tänzen, wie auf dem Bild, eine Tanzgruppe des Donaueschinger Turnvereins, und fetzige Guggenmusik. Sehens-und hörenswert waren die verschiedenen Darbietungen allesamt. Fotos: Reichart