Donaueschingen Nach Brand: Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe

Donaueschingen-Wolterdingen - Die zwei Brände, die am vergangenen Wochenende unter bisher ungeklärten Umständen in Wolterdingen entflammten, halten die örtliche Feuerwehrabteilung in Atem. Zwar hatte man die Flammen in stundenlangen Einsätzen gelöscht. Dennoch mussten nach Aussage von Einsatzkräften am Montag- und Dienstagabend Restglutnester bekämpft werden. Die Gefahr eines erneuten Brandes bestehe jedoch nicht. Währendessen dauern die Ermittlungen der Polizei an.