Donaueschingen Nach 35 Jahren wieder in der Heimat

Donaueschingen. Die Donaueschinger Punkband Colored Models spielt am Freitag, 11. Januar, ab 20.30 Uhr im Kulturbahnhof. Nach eigenen Angaben spielen die Musiker dabei das erste Mal seit 35 Jahren wieder in Donaueschingen. Colored Models, 1984 aus einem Zusammenschluss der Formationen Stinkfinger und Paranoids Productions hervorgegangen, spielt nach diversen Pausen seit 2014 wieder durchgängig. Ihr Stil lehnt sich dem New Wave wie der Neuen Deutschen Welle an.