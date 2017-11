Donaueschingen Musiker proben für den Auftritt

Für den musikalischen Höhepunkt des Vereines am 9. Dezember laufen die Proben derzeit, sowohl in der Hauptkapelle als auch im Vororchester und bei der Jugendkapelle Aufen-Grüningen, auf Hochtouren.

Die Jüngsten werden mit der bekannten Filmmelodie "Pirates of the Caribbean" und einem "Driving-Test Solo for Drums" eröffnen. Mit einem Programm-Mix von Ouvertüre über Blockbusters zu Klezmer bis hin zu "Goodnight" von Thomas Doss wird die Jugendkapelle ihre musikalische Bandbreite präsentieren.

Die Frage "Was wäre, wenn?" ziert das Programmheft und zieht sich durch das Programm der Hauptkapelle. Die Antworten auf die Fragen gibt es in musikalischer Form. Vom Ergebnis der durch viele Register- und Gesamtproben und einem Probenwochenende mit fünf Dozenten neu erarbeiteten Literatur dürfen sich die Besucher am Konzertabend überzeugen.