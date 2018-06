Donaueschingen Musiker aus der gesamten Republik logieren im "Rössle"

Es ist vier Männern aus der Region zu verdanken, dass der 42 Personen starke Tross – wie immer begleiten Ehefrauen, Freunde und Bekannte die Musiker – während der Probewoche im "Rössle" in Fürstenberg logiert. Die Musiker kommen aus ganz Deutschland und darüber hinaus: Die Wohnorte liegen zwischen Kiel im Norden, wo der so ehrfürchtig titulierte "Engels­posaunist" mit seiner Frau zuhause ist, bis im Süden in der Schweiz. Hier haben auch die musikalisch aktiven Urlaube stattgefunden. Weitere Treffen waren in der Vergangenheit im Bayrischen Wald, in die Pfalz oder im Harz.

Schöne Tage brauchen aber eine Vorbereitung. Übernommen haben die Organisation der jetzigen Zusammenkunft Hans Kramer aus Gutmadingen, der zudem das Orchester leitet, die BSB-Musiker Heinz Mayer und Alfred Rothmund aus Fürstenberg und Manfred Streit, der an der Schweizer Grenze wohnt. Diese Nähe war angenehme Verpflichtung. Er organisierte einen Tag auf der Insel Rheinau und einen Ausflug zum Rheinfall Schaffhausen. Parallel zu den Proben der Musiker ist ein Programm für die Frauen organisiert.

Ob die Gastfreundschaft in Fürstenberg und die touristischen Impressionen in der Region abfärben aufs Klangbild? Freunde der Blasmusik können sich nächste Woche zweimal davon überzeugen: Am Mittwoch, 27. Juni, spielt das BSB um 19.30 Uhr beim Dorfhock vor dem "Rössle" auf, am Samstag, 30. Juni, wird von 12 bis 14 Uhr an der Sauschwänzlebahn in Blumberg-Zollhaus in die Tasten gegriffen. Das Dankeschön: Die Konzerte sind kostenlos.