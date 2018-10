Donaueschingen Musikalische Premiere für die Pfrontener Bergmesse

Der Leiter des Hüfinger Kirchenchores, Hubert Stinner, präsentierte zusammen mit einigen Sängern des Frauenchores der Baar sowie des Kammerchores am Fürstenberg Gymnasium die eigens aus seiner Feder stammende "Prontener Bergmesse" erstmals auf der Baar.

Dieses gemeinsame Chorwerk wurde bereits Mitte Juli in Pfronten mit dem dortigen Kirchenchor in der Kirche St. Nikolaus uraufgeführt. An dem gesanglichen Gemeinschaftsprojekt in Pfronten beteiligten sich mehr als 100 Sänger. Mit zwei vollen Bussen reiste Stinner mit seinen drei Chören ins Allgäu, wo dieses gelungene und beispielhafte Ereignis auch als Ausflug in die Bergwelt gefeiert worden sei.

Nun war das von ihm komponierte Werk erstmals in Hüfingen zu hören und gab dem Erntedankgottesdienst einen sehr feierlichen Charakter und Anstrich in der hervorragenden Akustik des Kirchenraumes. Bei dem Chorwerk wurden die klassischen Bestandteile wie Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei aufgeführt.