Donaueschingen "Musik ist eine Beziehungskunst"

Donaueschingen. Komponisten und Musiker, Orchestermanager und Intendanten, Journalisten und das Publikum sprechen in unterschiedlichen Zusammenhängen miteinander, kennen sich und vertrauen einander oder auch nicht. Zwischenmenschliche Beziehungen wirken über nationale, berufliche und genrebedingte Grenzen hinweg. Und sie dienen dazu, nicht nur große Kunst entstehen zu lassen, sondern hier und dort auch um Meinungsverschiedenheiten zu klären. Dem Thema "Vitamin B – Beziehungen im Musikleben" war die Podiumsdiskussion im Museum Art.Plus zum Auftakt der Donaueschinger Musiktage gewidmet. Das Interesse daran war so groß, dass die Debatte per Video in den Vorraum übertragen wurde.

Moderiert von Routinier Stefan Fricke vom Hessischen Rundfunk und der versierten Musikredakteurin Susanne Benda haben drei prominente Teilhaber am zeitgenössischen Musikleben ihre Ansichten zum Thema Beziehungen dargelegt: die Komponistin Isabel Mundry, der Musikmanager Hervé Boutry und der Opernintendant Viktor Schoner.

Liest man im Veranstaltungstitel "Vitamin B", kann sich die Vermutung nahelegen, es ginge um Beziehungen, denen ein Makel anhaftet: um Begünstigungen, um Komplizenschaft und andere Unappetitlichkeiten. Allerdings wurde schnell klar, dass solche Dinge in seriösen Kreisen so gut wie nicht vorkommen, sondern dass es in der verzweigten Musikpraxis um Beziehungsstrukturen geht, die für das Kulturleben unverzichtbar sind.