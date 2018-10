Der Mundarttreff Donaueschingen war auf Exkursion zur Ölermühle in der Schildwende im Jostal und ins Schnapsmuseum in Bärental am Feldberg, organisiert von Hubert Mauz aus Wolterdingen. Eigentümer August Fürderer führte die 25 Besucher durch die 300 Jahre alte, noch voll funktionstüchtige Mühle. Für die Besucher war es beeindruckend, wie das Wasserrad die Mühle antrieb und der Kleiekotzer das grobe Weizenmehl ausspuckte. Im Schnapsmuseum von Erich Bitzenberger gab es nicht nur Schnapsflaschen und Gerätschaften zum Schnapsbrennen zu sehen, sondern auch Skier und Schlittschuhe aus der Anfangszeit des Wintersports sowie historische Zweiräder. Foto: Zimmermann