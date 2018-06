Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras hat die kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen Donaueschingen besucht. Die gebürtige Türkin hat zunächst vor Schülern über ihr Amt berichtet und anschließend mit den Lernenden über aktuelle politische Grundsatzfragen diskutiert. Aras betonte, dass sie selbst Absolventin der Berufsfachschule für Wirtschaft sowie des Wirtschaftsgymnasiums gewesen sei und das berufliche Schulwesen aus persönlicher Erfahrung kenne. Dass sie nun das zweithöchste Amt des Landes bekleiden dürfe, sei für die Grünen-Politikerin eine besondere Ehre. Sie legte dar, dass sie nicht wegen ökologischen Themen Mitglied bei den Grünen geworden sei. Vielmehr habe Muhterem Aras der Umgang mit Minderheiten, Grundrechten und Gleichberechtigung am Herzen gelegen. Froh zeigte sich Aras darüber, dass ihre Eltern früh erkannt hatten, wie wichtig Bildung für eine Integration sei. "Meine Eltern haben nie Geld zu Verwandten geschickt. Ihnen war ein erfolgreicher Start in das Berufsleben für ihre in Deutschland aufwachsenden Kinder wichtiger." Foto: Schule