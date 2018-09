Donaueschingen Moritz Wesseler neuer Chef beim Fridericianum

Donaueschingen/Köln/Kassel (wst). Wesseler begleitet seit dem ersten Jahrgang das Stipendiatenprogramm des Erbprinzenpaares Christian und Jeannette zu Fürstenberg als Projektarbeit. Der ehemalige Direktor des Kölner Kunstvereins freut sich auf den Umzug. "Das Fridericianum ist ein herausragendes Ausstellungshaus und hat einen wichtigen Anteil daran, dass Kassel in der ganzen Welt bekannt ist. Dabei ist es mein Ziel, zentralen Akteuren der Gegenwartskunst eine Plattform zu bieten, die in Deutschland noch weitestgehend unbekannt sind. Zudem soll ein Augenmerk meiner Arbeit auf die weitere Einbindung der Institution in die Stadt beziehungsweise in die Region gelegt werden." Christian Geselle, Oberbürgermeister von Kassel und Aufsichtsratsvorsitzender der Documenta und Museum Fridericianum gGmbH, begrüßt die Entscheidung: "Mit Moritz Wesseler haben wir einen vielversprechenden jungen Direktor gewinnen können, dessen Anliegen es ist, die große Tradition des Fridericianum als Ort der Begegnung und des Austausches mit zeitgenössischer Kunst in die Zukunft zu führen und das Haus auch mit regionalen wie überregionalen Akteuren zu vernetzen."