Zum Jedermannsflugtag hatte am Wochenende die Modellfluggruppe Donaueschingen auf ihren Flugplatz in der Nähe von Riedsee und Bundesstraße 27 geladen. Der Tag der offenen Tür führte in die Kunst des Modellfliegens ein und ermöglichte es Anfängern und Neugierigen, erste Erfahrungen mit dem Hobby zu sammeln. Vorsitzender Dirk Rothhaas erläuterte die kontinuierliche Weiterentwicklung eines Hobbys, das den Fortschritten in den Bereichen der technischen Möglichkeiten vieles verdankt. Lehrer unterstützten die Schüler beim Steuern eines Übungsmodells und nahmen einigen von ihnen aufkommende Flugängste. Foto: Bombardi