Donaueschingen Mitarbeitermangel: Post vorerst geschlossen

Vorläufiger Höhepunkt: Nachdem am vergangenen Samstag spontan geschlossen war, fanden die verärgerten Postgänger einen an der Tür klebenden Öffnungsplan für diese Woche mit ausschließlich Morgen-Öffnungszeiten und freitags geschlossen. Für Berufstätige, die den Feierabend bis 18 Uhr gerne für Postgänge nutzen, gab es keine Möglichkeit mehr, in die Filiale zu kommen. Doch selbst dieser Notplan war rasch Makulatur. Seit Mittwoch ist die Post aus "betrieblichen Gründen" geschlossen. Ob und wie es ab Montag weiter geht, ist offen.

"Die Verärgerung der Menschen in Donaueschingen kann ich gut nachvollziehen", sagt Iris Laduch-Reichelt auf Anfrage. Es werde sich in den nächsten Tagen aber noch nichts an dieser für alle unangenehmen Situation ändern. "Mehrere Mitarbeiter in Donaueschingen und umgebenden Filialen sind langfristig erkrankt. Wir versuchen in einem solchen Fall, Mitarbeiter aus umliegenden Filialen heranzuziehen, um öffnen zu können. Dazu hat die Postbank sogenannte Springer und Vertretungskräfte aus anderen Filialen in Donaueschingen eingesetzt."

Leider seien weitere Krankmeldungen von Vertretungskräften zu beklagen, so dass "wir die Öffnungszeiten der Filiale in Donaueschingen weiter einschränken mussten." Und selbst wenn sie wollten, alleine dürfen diese aus Sicherheitsgründen nicht öffnen. Und auch für einige Geldgeschäfte gilt das Vier-Augen-Prinzip. "Seien Sie versichert, dass unsere Führungskräfte und Mitarbeiter alles dafür tun, dass die Filiale wieder zuverlässig geöffnet ist", sagt die Postbank-Sprecherin weiter.