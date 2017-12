Donaueschingen Mit zwölf Jahren in den Kirchenchor

Den üblichen Männerstimmenmangel kennt man im Aasener Chor nicht. Schriftführerin Christa Maier konnte zudem von drei neuen Aktiven im Sopran, Alt und Tenor berichten. Aber "es ist immer noch Platz auf der Empore", so Maier ermunternd.

Eine "unspektakuläre" Finanzlage stellte Kassiererin Gabriele Rolle vor. Mit einem soliden Kassenbestand ist man für die künftige Chorarbeit gut ausgestattet.

Treuer Einsatz bei Proben und Auftritten, für Chorleitung und Geschäftsführung wurden mit Sekt und Blumen bedacht. Darüber hinaus gab es Ehrungen für langjährige treue Mitgliedschaft.

Vor 50 Jahren trat Christa Maier, geborene Hall, damals zwölfjährig, in den Kirchenchor ein. In verschiedenen Vorstandsämtern und seit 1985 als Schriftführerin sowie mit Engagement in unterschiedlichen Bereichen hat sie den Chor maßgeblich mitgeprägt. Christa Maier "lebt Kirchenchor" beschrieb Vorsitzender Zahn dieses "herausragende Engagement" und überreichte die Urkunde des Cäcilienverbandes zum goldenen Sängerjubiläum.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Agnes Welte und Manfred Hall geehrt. In Vertretung des Ortsvorstehers dankte Hans-Peter Rolle dem Chor für sein Engagement in der Ortschaft, wo sich der Chor beispielsweise beim Kindergarten-Fest oder auf dem Weihnachtsmarkt ins Dorfgeschehen einbringt.

Als nächstes Chorereignis steht bereits am kommenden Sonntag, 10. Dezember, das traditionelle adventliche Kirchenkonzert um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Blasius an. Chordirigentin Christiane Barthel, die Leiterin des Jugendorchesters Natascha Singer und der Dirigent der Kapelle des Musikvereins Aasen, Manfred Schleicher, haben dazu ein besinnliches Programm zur Einstimmung in die Vorweihnachtszeit zusammengestellt. Auch das Patrozinium der Pfarrgemeinde St. Hilarius Heidenhofen am 14. Januar wird der Aasener Kirchenchor musikalisch gestalten.