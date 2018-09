Donaueschingen Mit Thunderbird ins Eheglück

Zwei der Herren putzen im feinen Anzug, der dritte in Shorts und Sweatshirt. Ob das der Fahrer ist? Stimmt. Aber nur zur Hälfte.

Denn Tobias Fuchs wird knapp drei Stunden später mit seiner Bianca vor den Traualtar treten. Die Herren im feinen Zwirn, Alexander Begun und Hayri Idrizi, sind seine Trauzeugen. Das Hochzeitspaar wohnt erst seit kurzem in Donaueschingen, geheiratet wird in der alten Heimat Tuningen.

Dorthin wird der Bräutigam das regelrechte Schiff selbst steuern. Ausgeliehen hat ihm das schicke Cabriolet des Baujahrs 1965 ein Bekannter. "Der ist sehr schwer zu fahren", berichtet der Bundeswehrsoldat. Lenkung, Schaltung, Auflage der Reifen: Gut, dass er den 5,22 Meter langen Inbegriff des American Way of Life schon mal gefahren ist. Zumindest ist das kein Zusatzpäckchen für die gerade aufsteigende Nervosität vor dem großen Moment. Und nach der Trauung? Da fährt die ganze Festgesellschaft im Autokorso zum Feiern an den Bodensee, verrät der Bräutigam. Natürlich mit der Angetrauten im Thunderbird an der Seite.