Donaueschingen. Im Museum Art Plus findet am Donnerstag, 17. Januar, um 18.30 Uhr im Rahmen der Reihe Art plus Talk ein Künstlergespräch mit Stefan Strumbel statt, dem das Museum Art Plus in seinem Zweiraum derzeit eine Einzelausstellung widmet. Strumbel hat es mit seiner Verknüpfung heimatlicher Themen und Motive zu internationaler Bekanntheit gebracht. Das Gespräch führt der Offenburger Kurator Florian Waldvogel. Der Komplettpreis beträgt neun Euro, ermäßigt sieben Euro.