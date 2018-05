Donaueschingen Mit Patina und Gebrauchsspuren

Der Käfer sticht auch deshalb ins Auge, weil er ein DS-Kennzeichen hat und und so an längst vergangene Landkreis-Zeiten erinnert. Nummernschilder mit den Anfangsbuchstaben DS findet man ansonsten nur noch an ein paar Anhängern und Traktoren. Wer ganz genau hinguckt, entdeckt sogar den Zulassungsstempel Landkreis Donaueschingen. Dabei dürfte es sich um eine einmalige Rarität handeln, denn Baumann hat seine Relikt aus der Zeit des Wiederaufbaus nie abgemeldet. Hätte er den Käfer vorübergehend einmal stillgelegt, dann wäre heute der Zulassungsstempel des Schwarzwald-Baar-Kreises auf dem Kennzeichen zu finden. Für einen Donaueschinger Patrioten kommt das aber nicht infrage. Deshalb hat Baumann auch noch kein H (Oldtimer)-Nummernschild beantragt. Das käme ihn bei der Versicherung zwar um einige hundert Euro günstiger, doch auch in disem Fall müsste er ein neues Nummernschild prägen lassen, das nicht mehr an die Donaueschinger Landkreis-Herrlichkeit erinnert.

Der historische Käfer ist auch ein Kontaktbringer. Wo Baumann mit seinem Gefährt auftaucht, wird er in ein Gespräch verwickelt, das meistens mit den Worten "so einen bin ich früher auch mal gefahren" anfängt.

Es sind aber nicht nur ältere Semester, die dem Käfer huldigen. Baumann erzählt, wie neulich ein Bub auf einem Supermarkt-Parkplatz zu seinem VW gerannt kam, um diesen ganz genau anzuschauen, der Vater habe kaum Schritt halten können.

Synonym für deutches Wirtschaftswunder

An ein Fenster im Heck hat Baumann ein großes Papier mit der Modellgeschichte des Käfers geklebt. So können sich Oldtimer-Freunde über ein Fahrzeug einlesen, das zum Synonym für das deutsche Wirtschaftswunder geworden ist. Übrigens: Bauman hat auch die umhäkelte Toilettenrolle aufgehoben, die früher die Heckablagen von vielen Autos neben einem Wackeldackel zierte. Das Erinnerungsstück bewahrt er heute aber in der Garage und nicht mehr im Auto auf. Alles hat seine Zeit.

Modellgeschichte: Der Käfer prägte die Unternehmensgeschichte von Volkswagen wie kein anderes Modell. Am 17. Januar 1934 legt der ehemalige Daimler-Chefkonstrukteur Ferdinand Porsche dem Reichsverkehrsministerium sein "Exposé betreffend den Bau eines Deutschen Volkswagens" vor. Adolf Hitler lässt ihm bei Fallersleben ein Werk und eine Stadt für Zehntausende Arbeiter bauen. Doch dann kommt der Zweite Weltkrieg, und in Fallersleben werden Militärfahrzeuge statt Autos fürs Volk gebaut. Die britischen Besatzer nennen die aus dem Boden gestampfte Stadt nach Kriegsende Wolfsburg. Noch im Sommer 1945 lassen sie die Serienfertigung anlaufen. 1993 rollten in Mexiko die letzten VW-Käfer vom Band.

Meistverkaufte Autos: Der VW Käfer überholt am 17. Februar 1972 mit damals mehr als 15 Millionen Fahrzeugen das Modell T von Ford (genannt "Tin Lizzy") als meistgebautes Auto der Welt. 2002 schubst ihn sein Nachfolgemodell Golf vom Thron. Statistisch ist mit weltweit rund 40 Millionen Exemplaren der Toyota Corolla der Rekordhalter, gefolgt von den Pick-ups der F-Serie von Ford mit rund 34 Millionen. Der seit 1966 gebaute Corolla ebenso wie die schon 1948 begründete F-Serie haben aber noch gravierendere Neudesigns hinter sich als der Golf, sodass es sich nicht wirklich um dasselbe Auto handelt.

Werbespruch: "Er läuft und läuft und läuft". Mit diesem Slogan hat der Käfer Werbegeschichte geschrieben – weil er lange hält und selten in die Werkstatt muss. Allerdings war der Käfer auch für seinen hohen Benzinverbrauch bekannt. Deshalb dichteten Kritiker: "Er säuft und säuft und säuft."

Wert: Für einen Brezelkäfer mit der geteilten Heckscheibe werden je nach Zustand bis zu 30 000 Euro gezahlt. Die Versorgung mit Ersatz- und Zubehörteilen gilt als gesichert. Der unrestaurierte Käfer von Heinz Günter Baumann dürfte um die 6500 Euro Wert sein.

Film-Karriere: Herbie, der perlweiße VW Käfer mit Faltdach, war Hauptdarsteller einer Kinofilm-Reihe der Walt-Disney-Studios. Der erste Film "Ein toller Käfer" stammt aus dem Jahr 1968 und ist bis heute einer der erfolgreichsten Realfilme aus dem Hause Disney. Es folgten die Fortsetzungen "Herbie groß in Fahrt" (1974), "Der tolle Käfer in der Rallye Monte Carlo" (1976), "Herbie dreht durch" (1980), eine Fernsehserie aus fünf Teilen (1982) und ein Fernsehfilm unter dem Titel "Ein toller Käfer kehrt zurück" (1997). 2005 erschien eine Fortsetzung für das Kino "Herbie: – Ein toller Käfer startet durch" mit Lindsay Lohan, Matt Dillon und Michael Keaton in den Hauptrollen.