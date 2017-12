Donaueschingen Mit Mini-Lok in die Weihnachtszeit

Im benachbarten Raum, in dem in der Regel die Gruppenabende der jungen Eisenbahnfreunde stattfinden, befindet sich auch der Arbeitsplatz von Lok-Doktor Bernd Spadinger. Der Modelleisenbahnroutinier und frühere Vorsitzende ist das beste Beispiel für die lebenslange Treue der Eisenbahnfreunde zu ihrem Hobby. Während der Weihnachtsaustellung möchte er mit seinem filigranen Modellbahnhandwerk die Wünsche der Gäste wann immer möglich erfüllen. Loks zu reparieren, zu reinigen oder defekte Teile zu ersetzen, erfordere Geduld und mitunter auch einen weiteren Besuch des Stellwerks. "Vieles ist möglich, doch hexen kann ich noch nicht", sagt Spadinger, der sich in seiner Funktion als Lok-Doktor wohlfühlt.

Dauerbrenner bei der Weihnachtsausstellung waren die während den vergangenen Jahren neu gestaltete Donautalanlage und der Modelleisenbahn-Flohmarkt mit seiner Schatzkiste an Raritäten.

Viel besucht war auch die Gastronomie im Bordrestaurant, in dem die Gäste die Chance zum Fachsimpeln und Entspannen nutzten.

Die Weihnachtsausstellung findet am Sonntag, 10. Dezember, Sonntag, 17. Dezember, und letztmals am Samstag, 6. Januar 2018, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Stellwerk III des Donaueschinger Bahnhofs statt.