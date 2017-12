Donaueschingen Mit "Magnificat" ins neue Jahr

Donaueschingen. Die Cappella Musicale bereitet ein festliches Neujahrskonzert in St. Marien für den Neujahrstag 2018 mit Beginn um 17 Uhr vor. Das große "Magnificat" von Carl Philipp Emanuel Bach (1714 bis 1788) steht im Mittelpunkt des Konzerts.

Es gibt eine Unzahl von Vertonungen des Marienlobs. Eines der bekanntesten und auch beliebtesten ist das "Magnificat" des wohl begabtesten Bachsohns Carl Philipp Emanuel. Er hat das Werk als Bewerbung für die Nachfolge seines in der Zeit schon schwer kranken Vaters Johann Sebastian als Thomaskantor in Leipzig geschrieben, allerdings ohne Erfolg. Die heute gesungene festliche Fassung mit Pauken und Trompeten wurde in Hamburg aufgeführt, wo er ab 1768 als städtischer Musikdirektor als Nachfolger seines Paten Georg Philipp Telemann wirkte.

Vor diesem Magnificat singt der Chor zum Eingang ein anderes, kürzeres, aber festliches "Magnificat" des belgischen Komponisten Peter Benoit (1834 bis 1901) und ein bekanntes Jugendwerk Benjamin Brittens "A Hymn to the Vergin", das auf ein englisches Christmas Carol (Weihnachtslied) aus dem 13. Jahrhundert zurückgeht.