Donaueschingen Mit Konfettikanone und erotischem Tanz

Ein Programmpunkt jagte den anderen und selbst eine kurze Pause konnte der Stimmung nichts anhaben. Es wurde geschunkelt, geklatscht und mitgesungen. Die neue Konfettikanone aus Rötenbach tat das Übrige. Mit über 30 Akteuren waren die Rebberghexen und Gäste im Einsatz. Ihr Debüt als Ansagerinnen feierten Lena Krull und Lizzy Fehrenbach.

Ein brodelnder Kessel über einem Feuer, um diesen herum schaurige Gestalten. Doch was ist das? Plötzlich fröhliche Klänge und Hexen, die tanzen und mit ihren Besen den Boden putzen, aber trotzdem böse dreinschauen. Ein widersprüchliches Szenario, einstudiert von Sabrina Trenkle. Und wieder ein neues Fasnetlied der Junghexen. "Endlich ist Fasnet" zu einer Melodie von Reinhard Mey, begleitet von Gitarren. Und dass es in Grüningen keineswegs an Nachwuchs mangelt, zeigten die Jüngsten, die in schwarz gekleidet mit weißen Sonnenbrillen und bunt beleuchteten Schuhen gleich zwei Mal die Bühne rockten.

Eine Therapiesitzung absolvierten die Narren als Wochentage.