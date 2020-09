Donaueschingen Mit Elektroflugzeug Weltrekorde brechen

Donaueschingen - Wer dachte, Flugzeuge sind laut und verbrennen nur fossile Brennstoffe, der wurde am Montag eines anderen belehrt. Kurz nach elf Uhr landete auf dem Donaueschinger Flugplatz das erste zivil zugelassene Elektro-Flugzeug, fast lautlos und rein elektrisch: Die Crew des zweisitzigen Schulungsflugzeugs des slowenischen Herstellers Pipistrel ist im schweizerischen Schänis zu einem Flug auf die Insel Norderney aufgebrochen und möchte dabei sieben Weltrekorde brechen – darunter den geringsten Energieverbrauch über 700 Kilometer, die schnellste Steigleistung und die größte je mit einem Elektro-Flugzeug erreichte Flughöhe. Da diese Technologie erst am Anfang steht, sind für solch eine Strecke mehrere Zwischenstopps notwendig, um die Batterien aufzuladen. Und so hat sich das Team um Pilot Marco Buholzer und Co-Pilot Morell Westermann Donaueschingen für seine erste Landung auf deutschem Boden ausgesucht.