Donaueschingen Missverständnis bei Kommunikation

Kontakt mit Konrektor

Franz werde jetzt direkt mit Rainer Jäger in Kontakt treten, um zu schauen, wie es in Zukunft weitergehen soll. Offensichtlich also ein Missverständnis, das jetzt aus der Welt geschafft wird.

Für die Schule ist dieses Angebot ein freudiger Anlass, gestaltet sich die Suche nach einem Elektroauto schwierig. "Das hilft uns schon sehr weiter. Wenn Nissan Interesse daran hat, weiter an dem Projekt beteiligt zu sein, sind sie natürlich unser erster Ansprechpartner", so Jäger. Gerade haben die Zeugnisse der Schüler Priorität, "die Autosuche läuft schleppend. Ich konnte mich ihr noch nicht in vollem Umfang widmen", so Jäger. Wenn alles klappt, dann soll das Fahrzeug vor der Schule, wie bereits der Nissan Leaf, in ein Carsharing-System eingebunden werden. Damit ist es dann wieder möglich, das Auto auszuleihen und direkt am Carport abzuholen.

Für die Schule haben Carport und Auto einen besonderen Wert. Die Anlage mit Fotovoltaik zur Stromversorgung der Ladestation wurde von Schülern des Technischen Gymnasiums während eines Projektes mit Hilfe von Sponsoren und viel Eigenarbeit verwirklicht.

Die Anlage bietet Anschauungsmaterial dieser Technik aus erster Hand und ist immer wieder Bestandteil weiterer Schülerprojekte. Das soll sie auch in Zukunft weiterhin sein.

Schüler des Technischen Gymnasiums initiierten eine Tour durch Baden-Württemberg, um das Elektroauto einem Stresstest zu unterziehen und zu schauen, wie denn die Infrastruktur im Land für entsprechende Fahrzeuge aufgestellt ist. Sieben Schüler und ein Lehrer machten sich an einem Wochenende im Oktober auf, um das herauszufinden. Das Vorhaben musste entsprechend geplant werden, schließlich befindet sich nicht an jeder Tankstelle auch eine Ladesäule für Elektroautos. "Dafür haben wir etwa eine Stunde gebraucht", sagte Konrektor Rainer Jäger. Ladezeiten seien oft sehr lang. (guy)

