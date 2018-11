Die Ministranten der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen erlebten vier abwechslungsreiche Tage unter dem Motto "Detektive" auf ihrem alljährlich stattfindenden Miniwochenende in Schwenningen in der CVJM-Hütte. Unter anderem gab es zur Unterhaltung ein langes Geländespiel, bei dem die Ministranten in die Welt der Detektive eintauchten und in Kleingruppen Indizien suchen mussten, um einen Dieb zu finden. Foto: Seelsorgeeinheit