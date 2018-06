21 Ministranten der Seelsorgeeinheit Donaueschingen trafen sich kürzlich, um von der Marienkirche in Donaueschingen nach Wolterdingen zu wandern. Die Strecke führte die Kinder und Jugendlichen quer durch den Wald, wo von Ameisenhaufen bis zu exotischen Straußen auf einer Lichtung des Bogenschützenvereins allerhand entdeckt und bestaunt werden konnte. Unterwegs kurz vom Regen überrascht, kam die Truppe dennoch gut gelaunt am Zielort an. Nachdem der erste Durst gestillt war, gab es einige Actionspiele vor Ort. Zum Abschluss wurde noch gegrillt und ein selbstgemachter Nachtisch der Minis verputzt. Foto: Ministranten