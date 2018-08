Donaueschingen Mindestens die Inflation ausgleichen

Das Stiftungsvermögen umfasste Ende 2017 Aktiva in Höhe von 1 153 654 Euro in Form von Anlagevermögen, Grundstücke/Gebäude und Finanzanlagen. Der Vermögenszuwachs gegenüber dem Vorjahr betrug 17 343 Euro. Am Gründungstag 1. Dezember 2006 legten 101 Personen mit rund 150 000 Euro den Grundstock. Das Vermächtnis der Donaueschinger Lehrerin Elisabeth Stierle vervielfachte 2010 das Stiftungsvermögen.

Die Bürgerstiftung ist auf die Zukunft ausgerichtet, das Vermögen ist im Wesentlichen unantastbar. Mitunter sei das in der Bevölkerung schwer zu vermitteln. "Ihr habt ja mehr als eine Million", höre Zimmermann dann. Wichtiger als die jährlichen Erträge sei es aber, dass es diese Einrichtung gebe, bezieht sich Zimmermann auf eine Aussage des früheren Oberbürgermeisters Thorsten Frei. In der Tat hoffen die Verantwortlichen auf einen ständigen Kapitalzufluss. Für Menschen ohne Nachkommen etwa biete eine Zustiftung die Möglichkeit, Vermögen zu erhalten und über Jahre hinweg für die Stadt etwas Gutes zu tun. Das Andenken an den Stifter kann inbegriffen sein: Wenn sich das anbietet, wie etwa beim Elisabeth-Stierle-Preis für herausragende schulische Leistungen. Dabei schärfe die Arbeit für die Bürgerstiftung auch den Verantwortlichen den Blick: "Das zeigt, wie vielfältig das ehrenamtliche Engagement hier in der Stadt ist", stellt Zimmermann fest.

Insgesamt hat die Stiftung seit Bestehen rund 200 000 Euro für Projekte ausgeschüttet. Im Jahr 2017 erhielt der Musikverein Aufen 900 Euro für die Anschaffung kind- und jugendgerechter Instrumente. Der Kindergarten St. Ruchtraud Allmendshofen freute sich über 265,29 Euro über die Unterstützung bei der Erziehung in Richtung gesunder Ernährung. 2200 Euro machten die Preisgelder im Rahmen des Elisabeth-Stierle-Preises aus.

Die Internationale Jugendbewegung "Up with People" wurde mit 3000 Euro bedacht. 2500 Euro gibt die Bürgerstiftung jährlich zum Unterhalt des Mehrgenerationenhauses. Der Extraposten zum Zehnjährigen der Bürgerstiftung war ein Geschenk an die Stadt. Das großes Spielgerät für den Generationenpark an der Brigach wurde mit 20 825 Euro gefördert.

In der Regel gibt die Stiftung pro Jahr 15 000 bis 20 000 Euro aus. Zu den in diesem Jahr bedachten Initiativen gehören der Dorfbrunnen in Hubertshofen, der Kunstrasen des SSC, das Fahrzeug der DLRG Baar, das Gewaltpräventionsprojekt "Faustlos" an der Erich-Kästner-Schule. "Weitere Förderungen für 2018 sind in Vorbereitung", ergänzte Zimmermann.

Mit vielen Aktionen ging die Bürgerstiftung in in den vergangenen Jahren an die Öffentlichkeit. Neu waren zuletzt 2017 und 2018 Radtouren in den Unterhölzer Wald und ins Schwenninger Moos.

Die Erwartungen nicht erfüllt hat "Ein Euro monatlich für die Bürgerstiftung". Man sei mit dieser Briefkastenaktion zwar in alle Haushalte gekommen, doch letztlich habe der Aufwand den Ertrag überstiegen, so Zimmermann.

Ein prächtiges Eigenleben hat der im Jahr 2014 initiierte "Eschinger Mundarttreff" entwickelt. Auch nach dem Buchprojekt "Eschinger G'schechtli" – für das keine Neuauflage vorgesehen ist – blieb die Gemeinschaft zusammen und hat die Aktivitäten in Richtung regionalhistorischer Exkursionen ausgeweitet.

Eine Aufstellung aus dem Jahr 2012 verortete rund vier Fünftel der Ausschüttungen im Bereich Bildung und Erziehung. Acht Prozent fielen auf Mildtätigkeit und je sechs Prozent kamen im Bereich Sport sowie Kunst/Kultur und zwei Prozent in der Denkmalspflege in Wirkung. Das sei auch heute noch in etwa so, meint Zimmermann. Projekte müssen in Donaueschingen angesiedelt sein, Bürger in die Verwirklichung einbeziehen und das Gemeinwesen unterstützen, heißen die Kernkriterien. Da müssen von Donaueschingern auswärts aufgelegte Vorhaben oder Projekte ohne gesellschaftliche Relevanz nicht selten abgelehnt werden, sagt der Vorsitzende. Über Anträge, deren Formulare über die Homepage erhältlich sind, stimmt der Vorstand bei den monatlichen Sitzungen ab.

Den Vorstand der Bürgerstiftung bilden Ernst Zimmermann, der den Vorsitz 2012 von der Gründungsvorsitzenden Alexandra Laufer-Müller übernommen hat, Cornelia Jumpertz-Schwab und Bertold Wagner. Wolfgang Riedmaier fungiert als ehrenamtlicher Geschäftsführer. Dem Stiftungsrat gehören Jürgen Tröndle als Vorsitzender, Susanne Arui, Hubert Bromberger, Karlheinz Heiss, Alexander Hengst, Alexandra Laufer-Müller, Niko Reith und Thomas Sjösten an.

Die Stifterversammlung tritt einmal im Jahr zusammen. Sie nimmt den Rechenschaftsbericht entgegen und lässt sich über Förderprojekte und Aktivitäten der Stiftung informieren. Gewählt werden bei Bedarf die neue Mitglieder des Stifterrats. Der Stifterrat wiederum wählt die Mitglieder des Vorstands.