Donaueschingen Meyer führt die Schellenberghexen

Donaueschingen. Der nahtlose Übergang erfolgte mit der einstimmigen Wahl des bisherigen Kassierers Fabian Meyer zum Vorsitzenden. Die dadurch entstehende Vakanz kompensierten die Mitglieder mit der kommissarischen Ernennung von Stefanie Meyer als Finanzchefin.

Es ist geplant, Meyer in der nächsten Jahresversammlung offiziell als Finanzchefin zu wählen.

Rosig sieht die Zukunft auch hinsichtlich des Nachwuchses aus. Jugendwartin Jasmin Meyer erinnerte an den Kinderhexenausflug, der traditionell am letzten Samstag im Juni im Terminkalender steht. Zudem verwies sie auf das Freizeitwochenende der Jugend in der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV), das 2018 auf den 13. und 14. Juli fällt und in Nussbach stattfindet. Aufgrund der unsicheren Nachttemperaturen bestehe erstmals die Möglichkeit zur Übernachtung in der Halle.