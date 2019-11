Donaueschingen Mehrere Bäumchen mutwillig zerstört

Die Bäume waren im Frühjahr dieses Jahres gepflanzt und in der Folge ausreichend bewässert worden. Dennoch verfärbte sich im Juli sowohl die Belaubung der jungen Bäumchen also auch das Gras in deren Umfeld braun. Das lasse auf den Einsatz eines Herbizides oder einer ähnlich wirkenden Substanz schließen, sagte die Sprecherin der Stadtverwaltung, Beatrix Grüninger.