Donaueschingen Mehr Einbrüche in dunkler Jahreszeit

Fußstreifen

Nach dem Einbruch bleibt es an der Polizei, Fälle zu analysieren und daraus Lagebilder zu erstellen, wo weitere Einbrüche drohen. Dort, wo schon mal eingebrochen wurde, haben wir die Fußstreifen erhöht", so der Revierleiter. Das verschafft Bürgern möglicherweise ein besseres Sicherheitsgefühl und schreckt eventuell Täter auf der Lauer ab, bleibt aber eine Randerscheinung. Bei einer Revierfläche von 325 Quadratkilometern und 45 000 Einwohnern sei die Begegnung mit einer Streife vor dem eigenen Anwesen eher unwahrscheinlich.

Nachbarschaft

Wenn sich die Präsenz der Polizei nicht wirklich auf die Häufigkeit von Einbrüchen auswirkt, kommt der "wachsame Nachbar" ins Spiel, wie Knörr eine frühere Kampagne zitiert. Der Revierleiter empfiehlt, auf Ungewöhnliches zu achten. Ein fremdes Auto, das scheinbar ziellos durch die Straße fährt. Eine Person, die gleich an mehreren Wohnungen klingelt, ein anderer, der in beleuchtete Fenster späht: "Uns ist es uns lieber, wir werden einmal mehr statt einmal zu selten angerufen."

Ob das spießbürgerlich sei mit einem Schuss Denunziantentum? Knörr verneint. "Das ist ein Beitrag zum Allgemeinwohl." Und wenn die Meldung eintrifft "Täter am Werk", "dann lassen wir alles stehen und liegen", fährt Knörr fort. Bestes Beispiel dieses Jahr im Mai. Als ein Augenzeuge einen Einbruch in eine Apotheke in Bräunlingen meldete, nahmen mehrere Streifen samt Hundeführer den Ganoven auf frischer Tat fest. Dem Täter konnten gleich mehrere Taten zugeordnet werden.

Schlimmster Fall

Und wenn man selbst Opfer eines Einbruchs wird? Eine solche Tat dringe in den Kernbereich der Privatsphäre ein, sagt Knörr. Der psychische Schaden sei da mitunter schlimmer als der materielle. "Wir geben den Geschädigten Empfehlungen, an welche Organisationen sie sich wenden können", so der Polizist weiter. Wie dieses Angebot genutzt wird, darauf habe die Polizei keinen Einfluss. Noch schlimmer die Belastung, wenn es zur Beinahe-Begegnung von Täter und Opfer kommt: die berüchtigten verdächtigen Geräusche, die aus dem Flur ins Schlafzimmer dringen. Diese Situation, so Knörrs Einordnung, komme selten vor. Vor ein einem Einbruch werde das Zielgebiet von den Tätern ausbaldowert, wie das Auskundschaften in der Gaunersprache heißt. Einbrecher scheuten das Risiko. Zumal sich das Strafmaß unter dem Tatvorwurf Raub und/oder Körperverletzung deutlich erhöhen würde. Der Einbruch in eine bewohnte Wohnung gilt deshalb eher als "Betriebsunfall" der Kriminellen.

Wer dennoch betroffen ist, sollte "in keinem Fall Rambo spielen", rät Knörr. Wichtiger sei, bei aller Aufregung, die Sinne zu schärfen, um der Polizei möglichst viele Hinweise liefern zu können.

Prävention

Was den vorbeugenden Schutz von Haus oder Wohnung anlangt, existiert bei den Investitionen in Einbruchssicherheit nach oben kein Limit. Einfache, nahezu kostenlose Tipps hat der Revierleiter. "Bei Abwesenheit ein Licht brennen lassen, Fenster nicht gekippt halten, den Hausschlüssel nicht im Eingangsbereich verstecken", sind Bausteine. Eine wichtige soziale Komponente sei es, eine gute Nachbarschaft zu pflegen. "Da gehört es dazu, sich gegenseitig über Abwesenheiten zu informieren mit der Bitte, ein Auge auf den verwaisten Besitz zu werfen." Mit Beratung, Broschüren, Anschauungsobjekten gäbe die Polizei vom Posten bis zum Revier jedem Bürger kostenlose Empfehlungen, wie er sich gegen Einbrecher schützen kann.