Donaueschingen Mauz sucht 50-er-Jahre Fotos von der Eiswiese

Donaueschingen (guy). Als Kind ging es nach den Hausaufgaben raus zum Eisweiher: Schlittschuh laufen, Schlitten fahren, herumtoben. Besonders interessant war dabei die Arbeit der Männer von der Brauerei, die große Eisblöcke aus dem Weiher schnitten. Hier gab es für die Kinder etwas zu verdienen. Mit ihren Schlittschuhen halfen sie, die Eisblöcke bis zum Elevator zu bugsieren, von wo sie ins Gebäude geschafft wurden. Und schließlich gab es die heiß ersehnte Entlohnung. Manchmal sogar bis zu einer Mark. Wie heute noch einige von Euro in Deutsche Mark umrechnen, so taten das auch die Kinder, allerdings mit einem anderen Wechselkurs: "Ein Warengegenwert von fünf Eisbollen im Sommer, das war enorm", erinnert sich Hubert Mauz, der noch Bilder sucht, die das Gebiet in den 1950-er Jahren zeigen. Vielleicht finden sich ja einige, die sich ebenfalls an die Eisbollen-Rechnung erinnern.