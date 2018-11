Im sonst ruhigen Pfarrhauskeller bei der Marienkirche rumort es seit rund drei Wochen in der Werkstatt. Fleißige Helferinnen unterstützen das Kirchenschmuckteam um Anneliese Albiez bei der Fertigung von Advents- und Türkränzen, Gestecken und Dekorationen. Viele kreative Ideen werden in aufwendigen Arbeitsgängen umgesetzt, um möglichst vielen Käufern beim Marienmarkt der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit am 25. November ab 11 Uhr im Gemeindehaus ein breites, ansprechendes und vielseitiges Angebot an Advents- und Weihnachtsschmuck anbieten zu können. Zum Team gehören Germana Metzger (von links), Marianne Keller, Christel Franke Friedhilde Käfer, Ruth Früh, Luzia Schallert und Anneliese Albiez sowie Maria Schmitt (nicht auf dem Bild). Foto: Albiez