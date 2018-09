Donaueschingen. Mit dem Eigengewächs Marielle Huchler hat der Donaueschinger Tennisclub "Blau-Weiss" jetzt eine neue C-Trainerin für den Leistungssport in seinen Reihen. Die 20-Jährige hat seit geraumer Zeit im Tennis-Samurai-Team erste Erfahrungen mit Nachwuchstalenten gesammelt. Die eigentliche Ausbildung gliedert sich in drei Wochen mit Grund-, Aufbau- und Prüfungslehrgang an der Sportschule Schöneck. Neben einer dreistündigen schriftlichen Prüfung musste Marielle Huchler ihr praktisches Können beim Thema "Erlernen des Doppelspiels mit Partnerübungen zur Reaktionsfähigkeit" unter Beweis stellen. Sie spielt seit dem achten Lebensjahr Tennis und studiert jetzt Internationale Betriebswirtschaftslehre an der HFU in Schwenningen.