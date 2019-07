Donaueschingen Mann knackt Lotterie-Spiel und gewinnt zwei Millionen

Zum Millionengewinn führten ein Ja-Kreuz für 2,50 Euro und eine siebenstellige Nummer: Auf dem Spielschein des Donaueschingers war die Ziffernfolge 3468632 vermerkt. Diese stimmte exakt mit der am Samstagabend ermittelten Gewinnzahl in der Zusatzlotterie Spiel 77 überein. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu zehn Millionen. Der Schwarzwälder Glückspilz darf sich über genau 1.977.777 Euro freuen.

Der Gewinner erhält in den nächsten Tagen ein Schreiben per Post. Darin bietet Lotto Baden-Württemberg einen Besuch in der Stuttgarter Zentrale an. Dort gibt ein erfahrenes Team Verhaltenstipps für die erste Zeit nach dem Großgewinn. Die knapp zwei Millionen Euro erhält er auf ein Konto seiner Wahl überwiesen.

Sechster baden-württembergischer Millionentreffer des Jahres