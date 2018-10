Donaueschingen Mann aus Gambia droht Abschiebung

"Bis jetzt haben wir uns mit befristeten Arbeitserlaubnissen von Monat zu Monat gehangelt", berichtet Langenbacher. Im Gegenzug habe Drammeh bei der Überprüfung seiner Identität kooperieren und sämtliche Papiere und Zeugnisse an die Behörden weitergeben müssen. Das könnte ihm nun zum Verhängnis werden, denn in wenigen Wochen soll in Karlsruhe geprüft werden, ob er tatsächlich aus Gambia stammt. Bestätigt sich seine Identität, wird er provisorische Papiere erhalten. "Und dann ist er weg", sagt Langenbacher.

Für den jungen Mann sei das eine extrem belastende Situation: "Es macht ihn richtig krank." Schwierige Zeiten, nicht nur für den Geflüchteten, sondern auch für das Unternehmen: Neben Drammeh beschäftigt es noch zwei weitere Gambier, denen ein ähnliches Schicksal droht. Alle drei seien wahre Muster-Mitarbeiter, so Langenbacher: "Sie sind pünktlich, fleißig und freundlich." Zudem besetzten sie Plätze, auf die es sonst keine Bewerber gebe. Sollten die Gambier also abgeschoben werden, könne die Firma die Stellen höchstwahrscheinlich nicht mehr besetzen, was wiederum die Produktion einschränken werde. Langenbacher ist ratlos: "Die drei sind bei uns unbefristet angestellt, liegen dem Staat nicht auf der Tasche und sind durch den Fußballverein auch in der Freizeit gut integriert." Eine Frage drängt sich der Personalleiterin da unweigerlich auf: "Was will Vater Staat eigentlich noch?"

Eine letzte Chance erhofft sie sich von einer Podiumsdiskussion in Villingen, zu der auch andere Firmen, die mit dieser Problematik zu kämpfen haben, kommen. Sie wollen die Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam machen. "Zum einen möchte ich natürlich unsere bisherigen Erfahrungen weitergeben", erklärt Langenbacher, "und vielleicht hat jemand ja einen Ratschlag, wie wir Lamin doch noch helfen können." Sie fühlt sich verantwortlich, denn der junge Mann vertraut ihr. Gleichzeitig weiß sie nicht, was sie ihm noch raten soll. Die Lage scheint aussichtslos.