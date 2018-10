Donaueschingen Mall investiert in Nordrhein-Westfalen

Der Standort wird schwerpunktmäßig Nordrhein-Westfalen und Teile von Niedersachsen beliefern. In diesen Regionen hat sich der Markt besonders erfreulich entwickelt, so das Unternehmen.

Kurze Transportwege sind vor allem wegen der hohen Gewichte der Betonfertigteile wichtig, informiert die Firma in einer Pressemitteilung.

Mall-Geschäftsführer Markus Grimm lobte die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Coesfeld und sprach Thomas Backes, dem Ersten Beigeordneten und Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld, sowie Guido Brebaum, dem Wirtschaftsförderer der Stadt, seinen Dank aus.

Das Mall-Stammwerk liegt in Pfohren. Mall bietet Systemlösungen für die Regenwasserbewirtschaftung, Abscheider, Kläranlagen, Pumpstationen, Pelletlager und Solarthermie. 480 Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von 75 Millionen Euro. Das Betonwerk Mall & Co wurde 1952 gegründet. Bisherige Zukäufe und neu eröffnete Standorte liegen in Ettlingen, Coswig, Radolfzell und Nottuln, in Ungarn und Österreich.