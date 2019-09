Donaueschingen Mail Boxes zieht in ehemalige Norma-Filiale

Das bedeutet: Will dort abermals ein Nahversorger einziehen, hängt es von Norma ab, ob dem dann auch stattgegeben wird. Dabei handelt es sich um eine privatrechtliche Regelung, die damals zwischen dem Grundstückseigentümer und der Mietpartei geschlossen wurde.

Als Norma schließlich 2017 aus der Käferstraße wegzog, verließ das Geschäft damit die Räume, in denen es zuvor rund 30 Jahre seine Waren verkaufte. Die Gründe lagen damals vor allem an dem unzureichenden Parkplatzangebot direkt vor dem Gebäude, das für die Bedürfnisse des Discounters schlicht nicht optimal seien. Davon sind auf dem heutigen Standort beim ehemaligen Posthof-Areal weitaus mehr vorhanden.

Discounter-Historie

Die Schließung 2017 wurde jedoch von der Stadtverwaltung nicht gerade freudig aufgenommen: "Es ist bedauerlich, dass ein weiterer Frequenzbringer in der Käferstraße schließt", sagte der damalige Bürgermeister Bernhard Kaiser. In der Käferstraße schlossen damals recht schnell hintereinander mehrere Ladengeschäfte.

Aldi, damals noch "Albrecht", war in den 1970er Jahren der erste Discounter in Donaueschingen. Das Geschäft war in der Lehenstraße gegenüber der Polizei. Damals mussten die Kunden den Einkaufswagen noch zwei Treppenstufen hinunter auf den Gehweg tragen und hinter das Haus zum Parkplatz schieben oder hoch zum Realschulparkplatz. Es folgten Lidl in der Wasserstraße und Norma in der Käferstraße.

Lidl und Aldi haben zudem die zentrale Baar zu Drehkreuzen gemacht und hier ihre großen Lagerzentren errichtet, von denen aus viele Filialen im Süden und teilsweise in der Schweiz mit Waren versorgt werden.