Donaueschingen Märchenhafte Pilger-Weihnacht

In besondere Andächtigkeit versetzten Conni und Sascha Spitz die Besucher, als sie eine Geschichte über das Weihnachten einer Familie mit einer kranken Mutter vortrugen. Die kleine Tochter wollte ihrer Mutter, die im Krankenhaus lag, Kraft und Mut schenken und machte sich mit einer Kerze auf zum Krankenhaus. Dort stellte sie sich vor das Fenster der Mutter, da sie nicht in das Zimmer durfte und sang das Lied "You raised me up". Mit dieser Geste erreichte sie erst nicht ihre Mutter, wurde aber von anderen gehört, die sich mit einer Kerze zu ihr gesellten und mitsangen. Durch diese Unterstützung konnte dann auch ihre Mutter den Gesang hören. Als die Kinder mit Kerzen vor dem Altar standen, herrschte in der Kapelle eine unbeschreibliche Stimmung und den Besuchern wurde klar, was Weihnachten bedeutet.

Überwältigt von den Talenten in und um Neudingen herum waren nicht nur die Besucher. Auch der Förderverein der Gnadentalkapelle, war begeistert von der Resonanz. "Ich bin ganz überrascht und überwältigt, einerseits vom Besucheransturm, andererseits von dem tollen Programm", so Vize-Vorsitzender Jens Hirt.