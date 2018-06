Donaueschingen Mädels kicken cool

Nach ihrem Erfolg beim Blumberger Kreisfinale wollte die Mannschaft mit Romi Bach, Luisa Bank, Lina Gehrke, Joana Glessner, Lena Holder, Annika Keller, Fiona Löffler, Solveig Rech, Ronja Schaer und Leonie Vöckt ihre Siegesserie fortsetzen. "Sicher war auch etwas Turnierglück dabei", räumt Sportlehrerin Verena Glunk ein. Zusammen mit ihrer Kollegin Alexandra Narr hat sie die Mädchen auf das Turnier vorbereitet. Aber gerade in den entscheidenden Spielphasen habe die Mannschaft immer einen kühlen Kopf bewahrt und die verabredete Taktik verfolgt. Die Eltern der Fußballerinnen bereiteten der Mannschaft nach der Rückkehr ans Fürstenberg-Gymnasium einen herzlichen Empfang. Alle freuen sich nun auf das kommende Landesfinale Baden-Württemberg, das am 12. Juli in Aldingen ausgetragen wird.