Trotz Regen und kühlen Temperaturen haben die 37 Buben und Mädchen aus dem Aasener Kindergarten St. Bernhard Spaß bei ihrer beliebten Waldwoche gehabt. Im fortgeschrittenen Frühjahr geht es regelmäßig hinaus in die Natur In dem von Revierförster Fünfgeld eingehegten Bereich war vormittags bis 14 Uhr mit dem Erzieherinnenteam rund um KiTa-Leiterin Julia Doser (hinten, zweite von links) Spielen und Vespern, eine Baumhöhle bauen, Waldregeln lernen sowie Sägen und Schnitzen angesagt. Lediglich am Mittwoch kapitulierte man vor dem Dauerregen und zog vorzeitig ins Dorf in den Kindergarten. Die Zwei- bis Dreijährigen erlebten währenddessen eine Naturwoche, in der sie das Dorf ein wenig erkundeten. Foto: Winkelmann-Klingsporn