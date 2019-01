Donaueschingen Lotterleben aus Stadtkasse finanziert

60 000 Mark von dem unterschlagenen Betrag waren Holzgeld. Der Stadtkassengehilfe Erb wurde drei Tage später verhaftet und gestand die gesamte Summe der Unterschlagungen. Seine Geliebte wurde später in Regensburg festgenommen.

"Wenn es in der bürgermeisterlichen Zuschrift heißt, dass der Gemeinderat von dem luxuriösen Leben Erbs erst vor kurzer Zeit Kenntnis erhalten hätte, so ist das bei unseren kleinstädtischen Verhältnissen, in denen jeder gleich weiß, wenn der andere hustet, nicht recht verständlich", schreibt das Volksblatt. "Allgemein war in der Bürgerschaft das lockere Leben Erbs bekannt, der in Hotels allein und mit Frauensleuten großartig tafelte und deshalb die Frage autrauchte, woher Erb nur das viele Geld dazu nehme".

Ersatzklage erhoben

Die Untersuchungskommission stellte fest, dass Stadtrechner Morath die ihm obliegende Kontrolle unzureichend ausübte und jedenfalls für die im Scheckverkehr veruntreuten Summen haftbar zu machen sei. Darauf beschloss der Gemeinderat einstimmig, Ersatzklage gegenden Stadtrechner Morath zu erheben und ihn seines Dienstes vorläufig zu entheben. Gemeinderat Metzger wurde vorrübergehend mit der Leitung der Stadtkasse betraut.